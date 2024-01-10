Снегопад и 15 градусов тепла: какой будет погода в мегаполисах Казахстана в среду

Сегодня в Алматы будет облачно. Температура днем поднимется до 8 градусов, а ночью опустится до 0 градусов. Скорость ветра составит 1,9 м/с.
Жителям Астаны синоптики прогнозируют снегопад. Днем воздух прогреется до 1 градуса, ночью температура снизится до −14 градусов. Скорость ветра — 15,1 м/с.
В Шымкенте, как и в Алматы, сегодня будет облачно. В дневное время столбики термометров поднимутся до 15 градусов, ночью опустятся до 4 градусов. Скорость ветра будет на уровне 11,8 м/с.
Напомним, накануне сообщалось, что в ряде регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение — во многих областях ожидаются осадки, метель, гололед.