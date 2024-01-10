«Можете перейти на горбушу»: стало известно, куда пропала красноярская курица

Некоторые торговые сети объяснили дефицит тем, что у птицефабрик не хватало качественного генетического материала, из которого выращивается потомство для производства яиц. Соответственно, у поставщиков оказалось меньше товара, отсюда возникли рост цен и дефицит. Оказалось, что тенденция к нехватке яиц в магазинах была не только в Красноярском крае, но и в других регионах России. На прямой линии по итогам года президент России Владимир Путин сообщил, что яйцо — достаточно популярный продукт, а потому производители не справляются с удовлетворением спроса россиян на него. Также, отметил глава государства, был снижен объем импорта из других стран. В целом ситуацию с яйцами Путин назвал «сбоем в работе правительства».