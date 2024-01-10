«Можете перейти на горбушу»: стало известно, куда пропала красноярская курица

А в одной из сетей и вовсе этот товар стали ограничивать в продаже — в одни руки дают до 5 кг. «МК в Красноярске» попытался выяснить, с чем это связано и будет ли ждать курицу участь яиц.
Что раньше: курица или яйцо?
В отличие от философских диспутов, мы точно знаем, что яйцо было раньше курицы. В плане подорожания и исчезновения с прилавков. Этот продукт сначала вырос в цене до 160−170 рублей (категория С0). Затем красноярцы стали замечать пропажу его с полок торговых точек.
Некоторые торговые сети объяснили дефицит тем, что у птицефабрик не хватало качественного генетического материала, из которого выращивается потомство для производства яиц. Соответственно, у поставщиков оказалось меньше товара, отсюда возникли рост цен и дефицит. Оказалось, что тенденция к нехватке яиц в магазинах была не только в Красноярском крае, но и в других регионах России. На прямой линии по итогам года президент России Владимир Путин сообщил, что яйцо — достаточно популярный продукт, а потому производители не справляются с удовлетворением спроса россиян на него. Также, отметил глава государства, был снижен объем импорта из других стран. В целом ситуацию с яйцами Путин назвал «сбоем в работе правительства».
К Новому году СМИ обратили внимание на снижение цен на этот продукт в красноярских магазинах. Да и на прилавках снова появились упаковки в большом количестве.
Казалось, самое страшное позади, но 2024 год начался с дефицита куриного мяса. По крайней мере, в некоторых магазинах этот продукт стал пропадать из холодильников.
Новогодний дефицит
Журналист «МК в Красноярске» заметил, что в супермаркете «Красный Яр» на улице Карла Маркса мясной отдел был практически пустой. В дискаунтере «Хороший» в микрорайоне Ветлужанка свежее куриное филе к вечеру 8 января уже закончилось. В том же районе в магазинах сетей «Фасоль» и «Магнит» периодически пустеют морозильники для куриного мяса, а продавцы обещают, что товар скоро подвезут, но уже на следующий день там снова ничего нет — прибывшие партии быстро раскупают.
Журналисты «7 канала» сообщили о том, что в торговой точке сети «Калина Малина» на улице Карамзина стали продавать мясо птицы не более 5 кг в одни руки, объясняя, что именно в данный магазин привезли мало этого товара.
В пресс-службе сети «Командор» объяснили «МК в Красноярске», что мясную продукцию привозят регулярно и в необходимом для удовлетворения спроса объеме.
«Поставки курицы в наши магазины осуществляются стабильно и без перебоев, мы следим за тем, чтобы на полках всегда был достаточный запас этого товара», — сообщили в компании.
В сети «Красный Яр» подтвердили, что перебои были, но это связано с графиком работы поставщиков в новогодние каникулы. Кроме того, пояснили в пресс-службе, были вопросы к качеству продуктов, часть поступившей партии не была принята в продажу. Но в целом на витринах этот товар есть.
«Куриное мясо нам привозят томские и красноярские производители, то есть, оно к нам не поступает издалека. Из-за роста цен, а подорожала даже закупка, покупатели переключились с известных брендов на менее популярные и более дешевые. Но падения спроса нет. При этом мы стараемся переориентировать клиентов на другие категории. Например, упала в цене горбуша из-за хорошего улова. Почему бы не перейти с курицы на нее? Значительно подешевела и икра», — рассказали в пресс-службе «Красного Яра».
В сети шутят, что теперь завтрак богатого человека — яйцо и курица, а бедного — икра и рыба. Хотя красноярцы, скорее всего, ответили бы на это, что хотят равенства в возможности купить продукты питания.