На 95-м году жизни скончался сценарист и писатель Игорь Болгарин

За свою жизнь он стал обладателем множества премий и наград. Болгарин — лауреат Ломоносовской премии и Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых, а также Заслуженный деятель Украинской ССР. Он был награжден золотой медалью имени Александра Довженко и орденом «Знак почета».