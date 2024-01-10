На 95-м году жизни скончался сценарист и писатель Игорь Болгарин

«9 января 2024 года на 95-м году ушел из жизни советский и российский писатель, киносценарист, режиссер и педагог, заслуженный деятель искусств РФ, член Союза кинематографистов России Болгарин Игорь Яковлевич», — сказано в сообщении.
Болгарин родился 28 июня 1929 года в деревне Донузлав Крымской АССР. Он работал в газете «Комсомольская правда», проходил обучение на сценарном факультете ВГИКа, а после этого начал работать на киностудии «Центрнаучфильм».
Как сценарист он запомнился советскому и российскому зрителю по фильмам «Адъютант его превосходительства», «На графских развалинах», «Дерсу Узала», «Суровые километры».
Помимо этого, Болгарин добился немалых успехов в литературном искусстве. Он написал серию книг «Адъютант его превосходительства», сборник «Обратной дороги нет» и книгу «Последнее плавание капитана Эриксона».
В 2002 году Болгарин стал членом национальной академии кинематографических искусств и наук России.
За свою жизнь он стал обладателем множества премий и наград. Болгарин — лауреат Ломоносовской премии и Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых, а также Заслуженный деятель Украинской ССР. Он был награжден золотой медалью имени Александра Довженко и орденом «Знак почета».