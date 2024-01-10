В Хабаровске выбирают лучший зимний двор

«В этом году в конкурсе новшество. Победителей в номинациях “Лучший новогодний фасад” и “Лучшее оформление входной группы” помогут определить хабаровчане. Опрос с прикреплёнными фотографиями размещён на сайте администрации города. Мы будем учитывать итоги голосования: за 1-е место в опросе участникам прибавится 15 баллов, за 2-е место — 10 баллов, за 3-е — 5 баллов», — сообщила главный специалист отдела городского управления ЖКХ Светлана Чистякова.