В Хабаровске выбирают лучший зимний двор

Интернет-голосование в рамках смотра-конкурса «Лучший зимний двор» стартовало в Хабаровске. Городской смотр-конкурс «Лучший зимний двор, лучший новогодний фасад многоквартирного дома» проводится ежегодно. Состязание проходит в два этапа: районный и городской, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.
Комитеты по управлению районами уже приняли заявки от инициативных групп жителей многоквартирных домов на участие в конкурсе по следующим номинациям: «Лучший зимний двор», «Лучшая новогодняя ель», «Лучшая снежная (ледовая) фигура», «Лучшая зимняя горка», «Лучший новогодний фасад многоквартирного дома» и «Лучшее новогоднее оформление входной группы».
«В этом году в конкурсе новшество. Победителей в номинациях “Лучший новогодний фасад” и “Лучшее оформление входной группы” помогут определить хабаровчане. Опрос с прикреплёнными фотографиями размещён на сайте администрации города. Мы будем учитывать итоги голосования: за 1-е место в опросе участникам прибавится 15 баллов, за 2-е место — 10 баллов, за 3-е — 5 баллов», — сообщила главный специалист отдела городского управления ЖКХ Светлана Чистякова.
Проголосовать можно на официальном сайте администрации города в разделе «Опросы» или перейдя по ссылке.
Голосование проводится с 10 по 20 января.