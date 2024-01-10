Аномальные морозы поглотили Хабаровск после праздников

Относительно теплая погода в новогодние каникулы сменилась на жгучие морозы. Согласно предварительным прогнозам, морозы продержатся в краевом центре первую декаду месяца, а потом стоит ожидать потепления, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на Хабаровский гидрометцентр.
Несмотря на щадящие температурные величины на термометрах и в погодных приложениях, серьезные морозы более чем ощущаются. −20 градусов по ощущениям пронизывают как все −35 градусов, при том, что ветер не особо сильный — 2−3 метра в секунду.
Особенно холодные ночи хабаровчане пережили в конце декабря, в тот раз температурного режима в −35 градусов не выдержали коммуникации города и Хабаровск наводнили коммунальные аварии. Ждать ли такого сейчас — вопрос открытый. Однако коммунальщики без особых происшествий отработали праздники, может и после праздников получится.
Согласно прогнозам, на этой неделе с −17…-20 днем и −27…-29 ночью, а вот в конце декады будет уже слегка теплее, в пределах −23…-26 ночью и −15…-17 днем. Что касается морозов на Крещение, то по ним более точный прогноз будет дан уже на следующей неделе. Однако, предварительно, серьезных холодов 19 января ждать не стоит.