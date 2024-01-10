Аномальные морозы поглотили Хабаровск после праздников

Согласно прогнозам, на этой неделе с −17…-20 днем и −27…-29 ночью, а вот в конце декады будет уже слегка теплее, в пределах −23…-26 ночью и −15…-17 днем. Что касается морозов на Крещение, то по ним более точный прогноз будет дан уже на следующей неделе. Однако, предварительно, серьезных холодов 19 января ждать не стоит.