В школах Владивостока усилены меры безопасности

Напомним, ранее приморцы столкнулись с ложными сообщениями о терактах. В мессенджерах появлялись посты о планируемых и действующих терактах в ТЦ Владивостока («Черемушки», «Калина Молл»), а также в различных школах. Подобные сообщения появились и в других городах России.