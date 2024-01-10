В школах Владивостока усилены меры безопасности

Полицейские контролируют безопасность детей и взрослых в школах Владивостока, сообщает ИА PrimaMedia.
В управлении образования корр. ИА PrimaMedia сообщили, что в школах дежурили представители УМВД в связи с появившимися сообщениями о готовящихся диверсиях. Об этом в управление доложили директора школ.
Напомним, ранее приморцы столкнулись с ложными сообщениями о терактах. В мессенджерах появлялись посты о планируемых и действующих терактах в ТЦ Владивостока («Черемушки», «Калина Молл»), а также в различных школах. Подобные сообщения появились и в других городах России.
Антитеррористическая комиссия Приморья призывает граждан сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации, не читать непроверенные источники и не подтверждать нигде свои аккаунты. А также указывать на преступные каналы для их дальнейшей блокировки.