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Занятия в школах Челябинска 10 января отменять не стали

Занятия в школах Челябинска в среду отменять не стали, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Сегодня, 10 января, занятия в школах города проводятся в обычном режиме», — информирует Единая дежурно-диспетчерская служба-112.

В 5.30 утра в центре южноуральской столицы минус 22, влажность воздуха 72%, ветер северный 4 м/с, атмосферное давление значительно ниже нормы — 727 мм ртутного столба.

Днем ожидается минус 19−21, облачно с прояснением, пройдет небольшой снег, слабая метель при порывах ветра до 12 м/с.

Добавим, занятия в школах Миасского городского округа в первую смену также проводятся в обычном режиме.