Занятия в школах Челябинска 10 января отменять не стали

«Сегодня, 10 января, занятия в школах города проводятся в обычном режиме», — информирует Единая дежурно-диспетчерская служба-112.
В 5.30 утра в центре южноуральской столицы минус 22, влажность воздуха 72%, ветер северный 4 м/с, атмосферное давление значительно ниже нормы — 727 мм ртутного столба.
Днем ожидается минус 19−21, облачно с прояснением, пройдет небольшой снег, слабая метель при порывах ветра до 12 м/с.
Добавим, занятия в школах Миасского городского округа в первую смену также проводятся в обычном режиме.