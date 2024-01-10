Он и Александр, и Николай: у хабаровчанина нашли права, которые принадлежат другому человеку

В районе имени Лазо Хабаровского края полиция завела уголовное дело об использовании поддельных прав. Мужчину задержали на дороге «Верино-Бичевая». Он ехал на легковом автомобиле, и, совсем не боясь, спокойно дал инспекторам свое удостоверение для проверки. Те тут же засомневались в его оригинальности.