Он и Александр, и Николай: у хабаровчанина нашли права, которые принадлежат другому человеку

В районе имени Лазо Хабаровского края полиция завела уголовное дело об использовании поддельных прав. Мужчину задержали на дороге «Верино-Бичевая». Он ехал на легковом автомобиле, и, совсем не боясь, спокойно дал инспекторам свое удостоверение для проверки. Те тут же засомневались в его оригинальности.
— При проверке документа по базе данных Госавтоинспекции установлено, что документ с таким номером выдан на имя другого человека. Сотрудники полиции отстранили нарушителя от управления автомобилем и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Изъятый бланк направили на экспертизу, — рассказали в ГИБДД района имени Лазо.
Подделку водительского документа подтвердила и экспертиза. Мужчина рассказал, что купил права в интернете. Максимальное наказание, которое ему — грозит один год колонии. Пока на него возложили обязательство о явке.