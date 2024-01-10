Полпред президента РФ в СФО исполнил мечты двух подростков из Иркутской области

Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе в рамках благотворительной акции «Елка желаний» взялся исполнить мечты двух подростков из Иркутской области. Об этом сообщают в правительстве региона.
— Тринадцатилетний Даниил из Усолья-Сибирского получил в подарок на Новый год бассейн. Плавание поможет подростку восстановить здоровье, а 14-летняя Елизавета из Иркутска загадала для себя полет в аэротрубе. На праздник сибирячке подарили сладкий подарок, но вскоре ее желание сбудется, — отметили в правительстве.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев тоже исполнил желания юных жителей Приангарья. 30 декабря глава региона вручил трехлетнему Мирону из Иркутска детский электромобиль. Также накануне праздника подарки от губернатора получили дети из ЛНР. 6-летней Диане подарили ролики, а четверокласснику Артему — телескоп. Кроме того, шестиструнную гитару передали 7-летнему Тихону из посёлка Хужир Ольхонского района, а 10-летнему Косте из Иркутска подарили коньки.