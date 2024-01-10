Полпред президента РФ в СФО исполнил мечты двух подростков из Иркутской области

— Тринадцатилетний Даниил из Усолья-Сибирского получил в подарок на Новый год бассейн. Плавание поможет подростку восстановить здоровье, а 14-летняя Елизавета из Иркутска загадала для себя полет в аэротрубе. На праздник сибирячке подарили сладкий подарок, но вскоре ее желание сбудется, — отметили в правительстве.