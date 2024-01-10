Ледяной плен: во Владивостоке устраняют последствия коммунальной аварии

Коммунальная авария во Владивостоке превратила один из районов в «ледяное царство», сообщает ИА PrimaMedia.
Порыв на тепломагистрали произошел еще вечером вторника, 9 января, в районе дома по улице Калинина, 41. Как сообщают местные жители, они около девяти часов пытались дозвониться до аварийных служб, но все безуспешно.
Итогом порыва стало затопление улицы, которая из-за низких температур превратилась в «ледяное царство».
На утро среды, 10 января, пресс-службе МУПВ «ВПЭС» корр. ИА PrimaMedia сообщили, что специалисты уже занимаются устранением коммунальной аварии.