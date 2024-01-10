Похолодание до −32 градусов надвигается на Новосибирскую область

В ночь на четверг, 11 января, будет −19, −24 градуса, на юге региона — от −5 до −10 градусов. Днем будет −17, −22 градуса, местами −11, −16 градусов, по югу области — до −5, −1 градуса. Ночью прогнозирюубися метели и снег. Днем местами возможен небольшой снег и метили.