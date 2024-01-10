Похолодание до −32 градусов надвигается на Новосибирскую область

В ближайшие дни в Новосибирской области ожидается резкое похолодание. Об этом свидетельствуют данные Западно-Сибирского УГМС.
В ночь на четверг, 11 января, будет −19, −24 градуса, на юге региона — от −5 до −10 градусов. Днем будет −17, −22 градуса, местами −11, −16 градусов, по югу области — до −5, −1 градуса. Ночью прогнозирюубися метели и снег. Днем местами возможен небольшой снег и метили.
В ночь на пятницу, 12 января, похолодает до −21, −26 градусов, местами столбик термометра опустится до −32 градусов. Днем будет −17, −22 градуса. Ночью ожидается небольшой снег, днем будет преииущественно без осадков.
В Новосибирске ночью и днем 11 января температура воздуха составит −13, −15 градусов. Ночью 12 января прогнозируется −21, −23 градуса, днем — от −19 до −21 градуса.
Напомним, В Новосибирске объявили экстренное предупреждение на 10 и 11 января.