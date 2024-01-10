63% компаний планируют повысить оклады кузбассовцам в этом году

68% компаний в прошедшем году уже повышали зарплаты. Чаще всего это происходило в организациях с численностью от 501 до 1000 человек и от 101 до 500 человек. Среди отраслей, увеличивающих доходы сотрудникам, — тяжёлая промышленность, добыча и переработка ископаемых, строительство и проектирование.