63% компаний планируют повысить оклады кузбассовцам в этом году

По данным службы исследований hh.ru, 63% представителей бизнеса планируют повышение зарплат кузбассовцев в 2024 году. Самые позитивные прогнозы у компаний с численностью от 501 до 1000 человек. Остальные участники опроса сообщили, что зарплата не изменится, понизится, или воздержались от ответа.
Больше всего готовы увеличить оклады в сфере тяжёлой промышленности — 78%. Предлагаемый диапазон зарплат в этой отрасли в Кузбассе составляет 55−133 тыс. рублей. В среднем же, по данным декабря прошлого года, предлагаемая зарплата в регионе в целом составила 48 тыс. рублей, а средняя ожидаемая — 50 тыс. рублей.
68% компаний в прошедшем году уже повышали зарплаты. Чаще всего это происходило в организациях с численностью от 501 до 1000 человек и от 101 до 500 человек. Среди отраслей, увеличивающих доходы сотрудникам, — тяжёлая промышленность, добыча и переработка ископаемых, строительство и проектирование.