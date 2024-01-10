Мурал с персонажами фильма «Любовь и голуби» появился в Черемхово

Новый живописный мурал появился в Иркутской области. На этот раз на фасаде девятиэтажки в Черемхово изобразили граффити с портретами персонажей фильма по пьесе местного драматурга Владимира Гуркина «Любовь и голуби». Это Василий Кузякин в исполнении Александра Михайлова и дядя Митя и баба Шура в исполнении Сергея Юрского и Натальи Теняковой.