Мурал с персонажами фильма «Любовь и голуби» появился в Черемхово

Новый живописный мурал появился в Иркутской области. На этот раз на фасаде девятиэтажки в Черемхово изобразили граффити с портретами персонажей фильма по пьесе местного драматурга Владимира Гуркина «Любовь и голуби». Это Василий Кузякин в исполнении Александра Михайлова и дядя Митя и баба Шура в исполнении Сергея Юрского и Натальи Теняковой.
Напомним, в августе 2022 года на фасаде пятиэтажного дома в Черемхово также появился мурал с портретом Владимира Гуркина. Его создание было приурочено к 105-летию со дня основания города.
Кстати, в городе граффити посвящают не только персонажам пьес знаменитого земляка. Например, в сентябре 2022 года на фасаде отделения полиции появились портреты персонажей фильма «Место встречи изменить нельзя» — Глеба Жеглова и Володи Шарапова. Их роли в картине исполнили Владимир Высоцкий и Владимир Конкин.