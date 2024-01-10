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Во второй половине дня в Челябинске начнется слабая метель и похолодает

Порывы ветра будут достигать 12 метров в секунду.
Сейчас в Ричмонде: +14° 9 м/с 63% 738 мм рт. ст. +7°

Во второй половине дня в Челябинске начнется слабая метель и похолодает, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сообщается, что в среду в городе будет облачно с прояснением, пройдет небольшой снег, во второй половине дня начнется слабая метель. Температура воздуха составит минус 17−19, к вечеру похолодает до 26 градусов. Ветер южный с переходом на северо-западный 4−9 м/с, порывы до 12 м/с.

В 7.30 в центре южноуральской столицы минус 23, влажность воздуха 73%, ветер северо-западный 4−7 м/с, атмосферное давление 726 мм ртутного столба при норме 743 мм.

В Челябинской области сегодня также небольшой снег, метели при порывах ветра до 14 м/с, минус 15−20, в горах — до 23 градусов.