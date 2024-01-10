Во второй половине дня в Челябинске начнется слабая метель и похолодает

Сообщается, что в среду в городе будет облачно с прояснением, пройдет небольшой снег, во второй половине дня начнется слабая метель. Температура воздуха составит минус 17−19, к вечеру похолодает до 26 градусов. Ветер южный с переходом на северо-западный 4−9 м/с, порывы до 12 м/с.