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Топ-30 самых редких имен в Казахстане за 2023 год

Каждый родитель, выбирая ребенку имя, руководствуется теми или иными принципами. Но, конечно, глубокого смысла должно быть в нем больше, чем благозвучия. Бюро нацстатистики предоставило Zakon.kz информацию о самых редких именах в Казахстане, которыми нарекали новорожденных в 2023 году.
Источник: Zakon.kz

Согласно данным, в список необычных и редких имен для мальчиков и девочек вошли следующие:

Мальчиков:

Ақ-Патша, Нұр-Мұхаммад-Фатих, Сайып-Қыран, Хан-Осман, Ағладин, Ата-Ман, Маңғыстау, Адажан, Шамғұн, Реймхан, Ұлытау, Тыныштық, Нұршер, Шағырай, Өткір.

Ақ-Патша — слово «ақ патшам» часто говорят малышам в детстве. «Ақ» — белый, или светлый. «Патша» в переводе — принц, покровитель, король. Это одно из ласковых слов, которое можно услышать от бабушек и дедушек. В этом имени связь красоты казахского языка, нежности и выражение теплоты к ребенку.

Нұр-Мұхаммад-Фатих — трехсоставное имя, где Нұр значит «светлый», а Мухаммед — «пророк Аллаха Мухаммад». Имя Фатих имеет арабское происхождение и переводится как «победитель» или «завоеватель».

Существует также очень распространенное имя Нұр-Мұхаммед. Часто используется его слитное написание — Нурмухаммед.

Сайып-Қыран. Сайыпқыран в переводе — настоящий герой, отважный мужчина, выдающийся, одаренный. Родители, нарекая ребенка этим именем, желают, чтобы в сыне проявились самые исключительные качества и ему не было равных. Это словосочетание встречается в национальных поэмах, чаще, при описании подвигов батыров.

Хан-Осман — имя Хан происходит от тюркского нарицательного существительного «хаган», «хакан», «каган» — «властитель», «монарх», «правитель». Этим словом обозначали титулы и звания.

Имя Осман — диалектный вариант древнеарабского Усман. Точное значение имени неизвестно, его трактуют как «герой», «мужественный человек», «мудрец» и «костоправ». Имя очень популярное среди мусульман всего мира.

Ата-Ман — двусоставное имя, где, по одной из версий, слово «ата» имеет тюркское происхождение — «отец»/ «дед». «Ман» («мен/мэн» — я) буквально означает «я ваш отец». Употребляется и как обращение к старшим и начальникам.

Маңғыстау — вероятнее всего, рождение ребенка как-то связано с регионом, который находится на юго-западе страны. Исследования области стали бесценным вкладом в изучение древней цивилизации. Это археологический кладезь под открытым небом. Наверняка местность Маңғыстау как-то по-особенному связана с новорожденным или его предками, поэтому региону отдали таким образом дань уважения.

Шамғұн — имя по значению символизирует свет. В некоторых источниках указано, что в переводе с арабско-персидского означает «свеча (шам) и солнце (ғұн, күн)».

Ұлытау — в буквальном переводе — «великие горы». В Казахстане Улытау — массив невысоких гор на юго-западе Казахского мелкосопочника.

Тыныштық — вероятнее всего, имя связано с желанием родителей, чтобы ребенок своим рождением принес мир и спокойствие. Нередко называют так мальчиков, дабы сила имени наделила младенца спокойным характером, в надежде, что ребенок не будет беспокойным малышом.

Нұршер — казахское имя, которое образуется из Нұр — «светлый, яркий» и Шер — «лев».

Шағырай — имя можно перевести как помощник, подмога. Этим именем родители нарекают мальчика, в которого искренне верят.

Өткір — переводится с казахского как «острый», «бойкий», «резвый», «смелый», «задиристый».

Девочек:

Хая, Мәну, Мәрмара, Хиуаш, Резуангүл, Комета, Мерулен, Таңшуағым, Ханым-Сұлтан, Шәрбат, Зүбәржат, Таңсу, Жәннатул-Мәуа, Рабия-Сұлтан-Бегім, Жансалқам.

Хая — арабское имя, которое можно интерпретировать как «застенчивая, стыдливая, скромная». Девушка с этим именем имеет от природы врожденную застенчивость и чувство скромности.

Хиуаш — можно встретить имена Хуаз, Хиуас, Хиуаза, Хуаза. У них несколько значений и толкований. В переводе с арабского означает «сильный», «могучий», «мужественный». В исламе Хиуаз является одним из имен Аллаха, что придает ему особую значимость и уважение. Имя обладает своей уникальностью и привлекательностью. Если вы решили назвать ребенка таким именем, то не забудьте, что оно несет в себе большую ответственность и значимость.

Резуангүл — имя тюркского происхождения, образованное от персидского имени Резван — семантика имени «радостный, веселый». По другой версии, Резуан имеет корни в арабском языке и означает «советник» или «помощник». Гүл — в переводе с казахского языка «цветок».

Комета — имя имеет довольно редкий и необычный смысл. Оно происходит от греческого слова kometes, что означает «кудрявая, косматая, комета». Скорее всего потому, что кометы выглядят, как всполохи огненных хвостов. Имя загадочное, таинственное и мистическое.

Таңшуағым — утренняя заря.

Ханым-Сұлтан — двусоставное имя, где Ханым имеет тюркское происхождение и означает «госпожа», «правительница», жена Хана.

Имя Сұлтан (Султан) переводится с арабского как «правитель». В восточных странах этим словом именовали носителей светской власти. Нарекая новорожденного именем Султан, родители надеются, что ребенок в жизни, если не станет властителем, то точно достигнет определенных высот.

Шәрбат — в переводе с казахского языка переводится как «сладкий сок».

Зүбәржат — с персидского означает хризолит — драгоценный минерал зеленого цвета.

Таңсу — «неожиданность, сюрприз». Наверняка известие о долгожданном малыше стало внезапным подарком для семьи.

Жәннатул-Мәуа — согласно религиозному писанию, возможно, это имя служит оберегом для малышки. Жанат (Жаннат). Имя происходит от арабского слова джаннат, а переводится оно как «рай». Родители, называя так свою дочь, желают ей долгой и счастливой жизни в любви, почете, достатке и согласии.

Рабия-Сұлтан-Бегім — имя связано с историей Туркестанской области XV века. Рабия Султан-бегим — дочь ученого астронома и правителя государства Тимуридов Улугбека. Мать трех его сыновей, в том числе​ Кучкунджи-хана. В ее честь сыновья построили мавзолей в городе Туркестан. Рабия Султан Бегим пользовалась уважением народа и имела влияние на политику.

Жансалқам — в переводе имя можно интерпретировать согласно переводу его составляющих: «жан» — душа, «салкам» — избалованный.

Выбирая необычное имя, нужно непременно обращать внимание на его значение, интересоваться переводом и трактовкой. Психологи утверждают, что данное при рождении имя наполняет ребенка особой энергетикой, а иной раз даже определяет его судьбу.