Топ-30 самых редких имен в Казахстане за 2023 год

Хиуаш — можно встретить имена Хуаз, Хиуас, Хиуаза, Хуаза. У них несколько значений и толкований. В переводе с арабского означает «сильный», «могучий», «мужественный». В исламе Хиуаз является одним из имен Аллаха, что придает ему особую значимость и уважение. Имя обладает своей уникальностью и привлекательностью. Если вы решили назвать ребенка таким именем, то не забудьте, что оно несет в себе большую ответственность и значимость.