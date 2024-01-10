Приметы на удачу: во что верят хабаровские студенты во время сессии

Традиционно после новогодних праздников у студентов Хабаровска начинается зимняя сессия. Касается это не всех учебных учреждений, но у большинства экзамены проходят именно после выходных.
И каждый студент начинает искать способ как можно скорее закрыть эту тяжелую сессию. Существует три способа: все выучить, подготовить шпаргалки или прибегнуть к приметам. И, кстати, можно совместить сразу три способа! Почему бы и нет? Ведь даже когда веришь в удачу или магию, не помешает как можно лучше разбираться в предмете.
Но все же без привлечения удачи многие обойтись никак не могут, ведь к экзамену надо быть готовым настолько, насколько это возможно. Поэтому, в перерыве между заучиванием билетов, можете познакомиться с самыми популярными студенческими приметами, во многие из которых в свое время верил корреспондент «МК в Хабаровске». Некоторые из них могут показаться странными и нелепыми, но порой и они успокаивают и помогают закрыть сессию как можно лучше!
ХАЛЯВА, ПРИДИ!
Наверное, это самая популярная примета из всех существующих. Смысл в том, что в ночь перед экзаменом, желательно ровно в полночь, необходимо выглянуть в окно и, размахивая зачеткой, три раза прокричать: «Халява, приди!». После этого надо сразу закрыть книжицу, и открыть ее теперь может только преподаватель, принимающий экзамен.
Считается, что такой способ либо поможет вытянуть нужный билет, либо каким-то образом воздействует на экзаменатора, и он поставит хорошую оценку. Халява всегда действует по-разному. Вдруг именно вам поставят «автомат»?
СТАРЫЕ ИЛИ ОДИНАКОВЫЕ ВЕЩИ
Если у вас хорошая память, то вы можете заметить, что некоторые студенты приходят на экзамены всегда в одной и той же одежде. Многие считают, что и одежда впитывает знания, поэтому приходить в новой кофточке в университет или колледж стоит только во время пар, чтобы она «впитала в себя ауру учебы». Еще лучше, если одежда старая и ходила с вами на учебу длительное время.
«ВОЛШЕБНАЯ» ГРЯЗЬ
Не мыться, не стричься, не бриться — вот три главные заповеди суеверного студента во время сессии. Только все же учитывайте, что не мыться две, а то и три недели, пока длятся экзамены, все же не стоит — это не понравится вашему окружению, да и довольно вредно для вас самих. Просто не мойтесь именно перед экзаменом, чтобы не смыть знания.
А насчет волос и ногтей — считается, что их укорачивание ведет к укорачиванию памяти — забудете даже то, что успели выучить.
НАЧИСТИ ПЯТАК!
Раньше, еще наши с вами родители или бабушки с дедушками, клали в левый ботик, под пятку, большой пятак. В наше время эту монету можно заменить на пять рублей. Если вам недостаточно монетки, то можете попросить в гардеробе повесить ваши вещи на номера с цифрой пять. Некоторые верят, что именно эта цифра приносит удачу на экзамене.
ЗАКРОЙ КОНСПЕКТ!
Не хотите, чтобы знания покинули вашу голову в самый ответственный момент? Тогда закрывайте свои конспекты, когда отлучаетесь от них. Неважно, куда — за чаем, в туалет, поесть или на прогулку. Тетради должны быть закрыты сразу перед тем, как вы решили их покинуть.
ПЕРВЫЙ ИЛИ ПОСЛЕДНИЙ?
Иди отвечать первым — сдашь лучше. Либо сиди до победного, пока не останешься один — самый последний. Считается, что самым первым накидывают балл за смелость. А последним накидывают балл, так как устал уже сам преподаватель.
НЕУДОБНЫЙ СОН
Одна из самых неудобных примет. Говорят, что если положить свои конспекты под подушку в ночь перед экзаменом, то все, что выучил, точно запомнится надолго. В чем же тогда неудобство? В том, что конспектов и учебников может быть настолько много, что подушка будет лежать будто на камнях. А выспаться как раз надо как следует.
НАЛЕВО!
В день экзамена надо начать все делать с левой стороны. Встать с кровати с левой ноги, почистить зубы левой рукой, поесть тоже левой рукой, порог дома и учебного заведения перешагнуть с левой ноги и главное — зайти в кабинет с левой ноги и взять билет левой рукой. Считается, что левая сторона тела намного счастливее правой.
ПОТИСКАЙ ОТЛИЧНИКА
Только не зажимайте бедного, хоть и счастливого человека, в углу коридора! Достаточно потрогать его за плечо или руку, или обнять, если вы в хороших отношениях. Также можно подержать его зачетку. Тогда удача перепадет и вам.
РУГАЙТЕ МЕНЯ!
Попросите друзей и родных отругать вас как можно сильнее. Но не в лицо, а просто вслух, пока вы находитесь на экзамене. Использовать можно абсолютно разные ругательства, какие только ни придут в голову. Говорят, что чем сильнее ругают за спиной, тем легче будет сдать зачет или экзамен.
БЕЗ ВОЗВРАТА
Если вы уже вышли из дома, то ни в коем случае не возвращайтесь, даже если что-то забыли. Считается, что удача тогда останется дома и второй раз с вами в университет или колледж не пойдет. Но если вернуться все же надо, не забудьте скорчить веселую рожицу зеркалу и искренне улыбнуться своему отражению. Может, все же удача передумает и пойдет с вами.
БЕЗ СПОРТА
Никогда не сдавайте первым физкультуру. Примета гласит, что после этого забегаетесь по остальным предметам и будете уж очень долго закрывать сессию. Но если же вы первый в списке и пропустить вперед никого не получается, то после этого зачета как можно скорее надо принять горячий душ или ванну, чтобы смыть действие бега.