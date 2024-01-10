Приметы на удачу: во что верят хабаровские студенты во время сессии

Не мыться, не стричься, не бриться — вот три главные заповеди суеверного студента во время сессии. Только все же учитывайте, что не мыться две, а то и три недели, пока длятся экзамены, все же не стоит — это не понравится вашему окружению, да и довольно вредно для вас самих. Просто не мойтесь именно перед экзаменом, чтобы не смыть знания.