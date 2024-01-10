У кузбассовцев просят помощи в строительстве собачьего приюта в Кемерове

В Кемерове продолжается строительство приюта для бездомных собак, к которому приступили больше года назад. Только на материалы для вольеров нужна ещё 241 тысяча.
«Когда мы первый раз приехали на участок, просто стояли молча: пустырь с кучей старых построек, которые сгнили, дороги вообще не было. Нет света, нет воды, нет ничего. Но есть желание и мечта, и мы начали», — говорит куратор крупной собачьей передержки «Маячок» Маргарита Чепурченко.
Она объясняет, что сейчас все собаки рассажены на 11 передержках в разных концах города, и проконтролировать состояние всех животных, вовремя провести обработку и просто помочь возможности нет.
На первом этапе строительства уже снесли все постройки и разровняли участок, сделали откосы и дорогу, провели свет, привезли бытовку и отсыпали часть участка под будущие вольеры.
В 2024 году нужно поднять вольеры и перевезти всех собак в одно место, решить вопрос с водой, засыпать вторую часть участка (сейчас там глина), отремонтировать бытовку и построить помещение под тёплую передержку. Сейчас сотрудники собирают деньги на материалы для вольеров (зимой их купить дешевле). Помочь также можно как самими материалами (щебень, отсев, цемент, бут. камень), так и техникой.