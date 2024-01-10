У кузбассовцев просят помощи в строительстве собачьего приюта в Кемерове

В 2024 году нужно поднять вольеры и перевезти всех собак в одно место, решить вопрос с водой, засыпать вторую часть участка (сейчас там глина), отремонтировать бытовку и построить помещение под тёплую передержку. Сейчас сотрудники собирают деньги на материалы для вольеров (зимой их купить дешевле). Помочь также можно как самими материалами (щебень, отсев, цемент, бут. камень), так и техникой.