40-градусные морозы ожидаются в Приморье: где будет холоднее

Как передает «Примпогода», в субботу, 13 января, обойдется без осадков, но будет морозно. Минимальные температуры ожидаются в пределах −28…-21 градуса, на северо-востоке до −36, на побережье −20…-14 градусов. Теплее всего будет на юге и на севере региона — около −7 и −16 соответственно.