40-градусные морозы ожидаются в Приморье: где будет холоднее

Как передает «Примпогода», в субботу, 13 января, обойдется без осадков, но будет морозно. Минимальные температуры ожидаются в пределах −28…-21 градуса, на северо-востоке до −36, на побережье −20…-14 градусов. Теплее всего будет на юге и на севере региона — около −7 и −16 соответственно.
В воскресенье, 14 января, Приморье окажется во власти циклона, который принесет с снегопады. Станет немного теплее.
Во Владивостоке в субботу будет солнечно и холодно. Ночью — до −18 градусов, днем −12…-9 градусов.
В воскресенье возможен слабый снег, температура воздуха поднимется на 3−5 градусов.
Ранее «ФедералПресс» писал, что на неделе в Приморье ожидается два снегопада.