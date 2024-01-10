Капитальный ремонт школы № 13 начался в Хабаровске

В январе начались работы по ремонту школы. Во время ремонта дети временно обучаются в школе № 80. В первый учебный день для них организовали экскурсию, в ходе которой они ознакомились с новым местом обучения. В тот же день заместитель мэра Ольга Мильчакова провела внеплановую проверку учебного заведения.