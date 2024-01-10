Капитальный ремонт школы № 13 начался в Хабаровске

Начат капитальный ремонт школы № 13 в Хабаровске. Это единственное учебное заведение в городе, выбранное для обновления в рамках президентской программы с двухгодичным циклом.
План реконструкции школы предусматривает не только обновление мебели, оборудования и учебных материалов. Он также нацелен на улучшение условий питания учеников. Значительные работы будут проведены по капитальному ремонту коммуникаций и внешнего вида школы в соответствии с современными стандартами.
Возведенная в 1938 году и отметившая свое 85-летие школа № 13 нуждается в обширном ремонте.
— Завершив ремонт, мы получим современную школу, оборудованную по последнему слову техники. Участие Хабаровска в президентской программе имеет важное значение. Нам нужно продемонстрировать способность эффективно решать самые сложные задачи ремонта, обеспечивая высокое качество и соблюдая установленные сроки. Это поможет улучшить условия обучения для детей, а также продолжить привлекать федеральные средства для модернизации учебных заведений, — отметил мэр города Сергей Кравчук.
В январе начались работы по ремонту школы. Во время ремонта дети временно обучаются в школе № 80. В первый учебный день для них организовали экскурсию, в ходе которой они ознакомились с новым местом обучения. В тот же день заместитель мэра Ольга Мильчакова провела внеплановую проверку учебного заведения.