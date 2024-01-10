В Екатеринбурге на неделю продлили работу ледового городка

В Екатеринбурге продлили время работы ледового городка на центральной площади до 21 января. Такое решение в связи с устойчивой холодной погодой принял глава города Алексей Орлов.
Как и в прошлый годы, завершится работа новогодней площадки традиционным двухдневным фестивалем «Ледовый штурм» — соревнованиями по альпинизму, которые пройдут 20 и 21 января. Участники будут покорять специально построенную ледяную колонну высотой более 10 метров.
Как отметили в пресс-службе администрации Екатеринбурга, за период зимних каникул ледовый городок на площади 1905 года посетили более 26 тысяч жителей и гостей уральской столицы.