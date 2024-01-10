В Уфе жильцы 43 домов остались без работающих лифтов

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, в августе 2022 года между этой организацией и АО «УЖХ Сипайловский» заключен договор на техническое обслуживание лифтов в многоквартирных домах, согласно условиям которого исполнитель приостанавливает предоставление услуг в случае просрочки оплаты на срок более 30 календарных дней и непогашения ее в течение последующих 15 дней.