В Уфе жильцы 43 домов остались без работающих лифтов

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, в августе 2022 года между этой организацией и АО «УЖХ Сипайловский» заключен договор на техническое обслуживание лифтов в многоквартирных домах, согласно условиям которого исполнитель приостанавливает предоставление услуг в случае просрочки оплаты на срок более 30 календарных дней и непогашения ее в течение последующих 15 дней.
«Однако в ноябре 2023 года фирма направила в адрес управляющей компании уведомление о наличии задолженности и спустя четыре дня лифтовое оборудование в 43 многоквартирных домах микрорайона Сипайлово было отключено. В этой связи прокуратура района внесла в адрес директора общества представление», — проинформировали в прокуратуре РБ.
После вмешательства надзорного ведомства работу оборудования возобновили.
Ранее «Башинформ» информировал о том, что в Уфе аварийный лифт с пятью пассажирами провалился в шахту с верхнего этажа.