В Москве отремонтировали три здания работы архитектора Евгения Стамо

Здание на Яузском бульваре известно как дом кооператива «Квартирохозяин» и считается одним из первых представителей типовой застройки в Москве. Оно было построено по индивидуальному проекту в 1927 году. Здание спроектировали с учетом рельефа — перепад уровня земли почти в целый этаж сглажен за счет разноуровневого цоколя. Входы в дом расположены в полукруглых нишах. Углы здания с одной из сторон оформлены скругленными балконами, с ними перекликаются закругленные козырьки над входами в подъезды и круглые окна-иллюминаторы, характерные для конструктивизма. Над оконными проемами расположены клинчатые перемычки.