В Москве отремонтировали три здания работы архитектора Евгения Стамо

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы в этом году восстановили три здания, связанных с именем архитектора Евгения Стамо. Работы прошли в рамках городской программы капитального ремонта жилого фонда.
Дом на Плющихе
Одно из авторских зданий находится на улице Плющихе (дом 42) в Хамовниках. Этот девятиэтажный 14-секционный жилой дом построили в 1973 году по индивидуальному проекту мастерской Евгения Стамо. К зданию примыкает соседний дом, во двор ведут проездные арки.
Специалисты привели в порядок фасад и крышу дома, а также заменили магистрали центрального отопления. Для удобства работы по ремонту разделили на несколько этапов. Сначала промыли загрязненные наружные стены. Поврежденную за много лет кирпичную кладку восстановили так же, как и швы, которые имеют свойство выветриваться. Стены частично обработали специальным антисептическим и укрепляющим составом, что поможет в будущем избежать образования грибка. После этого кирпичный фасад покрыли незаметной глазу водоотталкивающей пленкой.
Затем специалисты привели в порядок лоджии, обновили входные группы и заменили отливы. В цокольной части здания провели замену облицовочного слоя из керамогранитной плитки, а также восстановили проездную арку. Работы на крыше начались с демонтажа старой гидроизоляции. Затем обновили стяжку и поверх нее уложили битумно-полимерный материал, который еще называют мягкой, или наплавляемой кровлей. После чего заменили металлический парапет и восстановили чердачное пространство.
Дом-кольцо на улице Довженко
В этом году преобразился еще один дом Евгения Стамо, который был спроектирован архитектором в тандеме с инженером Александром Маркеловым. Здание расположено по адресу: улица Довженко, дом 6. Постройка круглой формы диаметром 155 метров была возведена в 1976 году. В 26 подъездах размещается более 900 квартир.
Специалисты привели в порядок фасад, а также заменили ряд внутренних инженерных систем. Особое внимание уделили обновлению внешних стен, которые изначально были отделаны мелкоразмерной плиткой. С течением времени плитка потеряла цвет, местами отвалилась. Для восстановления фасадов такого типа Фонд капитального ремонта Москвы разработал особую технологию с использованием полимерцементных смесей на армирующих сетках. На первом этапе стены промыли, простучали и удалили поврежденную плитку. Затем специалисты нанесли специальный штукатурно-клеевой и одновременно армирующий состав. Вслед за базовым слоем положили декоративное и окрасочное покрытие, межпанельные швы загерметизировали. Специалисты также отремонтировали балконы, входные группы и цоколь. В местах общего пользования установили новые современные стеклопакеты.
В основе дома-кольца лежит конструкция секционного дома типовой серии I-515/9 м. Евгений Стамо и Александр Маркелов использовали 22 прямоугольные секции, которые расположили под углом шесть градусов друг к другу. У дома есть брат-близнец на Нежинской улице, который был возведен шестью годами ранее. По рассказам старожилов в этом доме в разное время жили советские артисты Савелий Крамаров, Галина Беляева и режиссер Эмиль Лотяну. Панорамой вечерних освещенных окон внутреннего двора завершается фильм «Москва слезам не верит».
Дом на Яузском бульваре
Также в рамках программы капитального ремонта жилого фонда отремонтировали дом 14/8 на Яузском бульваре. По воспоминаниям местных жителей в 30-е годы прошлого века здесь в квартире 6 жил инженер Николай Стамо — отец известного архитектора и автор книги «Индустриализация жилищного строительства». Специалисты привели в порядок фасад, крышу, подвальное помещение и ряд инженерных систем.
Особый интерес представляло обновление фасада дома, так как было важно сохранить исторический портрет здания. Для этого Фонд капитального ремонта Москвы разработал уникальный проект, специалисты тщательно подобрали материалы и технологии, которые позволили максимально бережно привести строение в порядок.
Ремонтные работы проходили в несколько этапов. Сначала промыли плоскости от накопившихся загрязнений, выполнили заделку швов и заменили отдельные кирпичные сегменты. Затем нанесли в местах намокания современную антигрибковую защиту. На завершающем этапе произвели гидрофобизацию для защиты стен от влияния атмосферных осадков. После обновления фасада заменили окна в местах общего пользования, отремонтировали штукатурный слой цоколя, оконные и дверные откосы. На объекте привели в порядок оригинальные открытые лоджии: восстановили балконные плиты, заменили металлические ограждения и напольное покрытие. Специалисты провели работы по замене кровли, обрешетки и стропил. Все деревянные элементы обработали огнебиозащитным составом. Расчистили подвал и полностью обновили магистрали холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения и систему водоотведения.
Здание на Яузском бульваре известно как дом кооператива «Квартирохозяин» и считается одним из первых представителей типовой застройки в Москве. Оно было построено по индивидуальному проекту в 1927 году. Здание спроектировали с учетом рельефа — перепад уровня земли почти в целый этаж сглажен за счет разноуровневого цоколя. Входы в дом расположены в полукруглых нишах. Углы здания с одной из сторон оформлены скругленными балконами, с ними перекликаются закругленные козырьки над входами в подъезды и круглые окна-иллюминаторы, характерные для конструктивизма. Над оконными проемами расположены клинчатые перемычки.
В 2023 году отмечается 111-летие со дня рождения народного архитектора СССР Евгения Стамо (1912 — 1987). Его творчество прежде всего запомнилось созданием проектов круглых домов на улицах Довженко и Нежинской, а также разработкой проекта жилого комплекса Олимпийской деревни к Олимпиаде 1980 года в Москве, за который он получил Государственную премию СССР в 1981 году.
Московская программа капитального ремонта — это один из самых масштабных проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире. В программу включено более 29 тысяч домов общей площадью свыше 290 миллионов квадратных метров, в которых запланирован ремонт более 420 тысяч инженерных систем и конструктивных элементов зданий и замена свыше 115 тысяч лифтов.