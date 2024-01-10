В Хабаровский край придет снежный циклон

Специалисты сообщают, что 11, 12 и 14 января в южные районы края придут циклоны с запада, в эти дни ожидается снег. Ветер будет умеренный 6−11 метров в секунду, 14 января днем он усилится до 9−14 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит от −23 до −30 градусов, местами до −35 и ниже, 12 января потеплеет до −20 −25 градусов. Днем температура воздуха прогреется до −15 −20 градусов, 11 и 12 января до −10 −17 градусов.