Что изменилось для жителей Хабаровского края с нового года

Помимо этого, с 1 января вступил в силу закон, позволяющий сохранить ежемесячные выплаты по уходу за ребенком-инвалидом родителям и опекунам, вышедшим на работу на условиях неполного рабочего времени. В том числе дистанционно или на дому. Это касается получателей ежемесячных выплат в размере 10 тыс. рублей по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства первой группы. С учётом районных коэффициентов в Хабаровском крае размер выплаты составляет от 12 000 ₽ до 16 000 ₽, в зависимости от района проживания.