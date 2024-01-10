Что изменилось для жителей Хабаровского края с нового года

С 1 января 2024 года для жителей Хабаровского края произошел ряд изменений и нововведений в социальной сфере. Региональное Отделение Социального фонда проиндексировало пенсии, а также автоматически пересчитало размеры детских пособий. С нового года Отделение также приступило к проактивному оформлению пенсий по потере кормильца и надбавок за северный стаж, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу ОCФР по Хабаровскому краю и ЕАО.
Индексация страховых пенсий
Прежде всего с января страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы на 7,5%. Региональное Отделение Социального фонда беззаявительно провело перерасчет пенсий жителям Хабаровского края с учетом индексации.
Индексация, в том числе, затронула свыше 224 тысячи неработающих получателей пенсии по старости, чьи выплаты в среднем увеличены на более 1,9 тыс. рублей в месяц. В результате средний размер ежемесячных выплат неработающих пенсионеров вырос до более 27,5 тыс. рублей.
Индексация будущей пенсии работающих
С января также увеличатся пенсии, которые будут назначены жителям края в 2024 году. Так на 7,5% увеличилась стоимость пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты, из которых складывается страховая пенсия. Стоимость коэффициента повышена со 123,77 рубля до 133,05 рубля. Размер фиксированной выплаты к пенсии увеличился с 7 567,33 рубля до 8 134,88 рубля.
Повышение детских пособий
В январе также повышен прожиточный минимум, влияющий на размер многих пособий. Например, единого пособия, которое Социальный фонд в Хабаровском крае сейчас предоставляет родителям более 111,2 тыс. детей и свыше 3,9 тыс. беременных женщин. В 2024 году единое пособие на детей в Хабаровском крае составляет 10 982,5 ₽, 16 473,76 ₽, 21 965 ₽ (50, 75 и 100% прожиточного минимума ребенка соответственно).
Для беременных единое пособие в Хабаровском крае составляет 10 865,5 ₽, 16 298,25 ₽, 21 731 ₽ (50, 75 и 100% прожиточного минимума трудоспособного соответственно).
Сохранение пособия по уходу за ребенком при выходе на работу
С 2024 года родители сохранят право на пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет в случае досрочного выхода из отпуска на работу. Теперь жителям Хабаровского края выплата пособия продолжится при выходе на работу на неполный рабочий день, работе на дому, на дистанционной работе и трудоустройстве у другого работодателя.
Помимо этого, с 1 января вступил в силу закон, позволяющий сохранить ежемесячные выплаты по уходу за ребенком-инвалидом родителям и опекунам, вышедшим на работу на условиях неполного рабочего времени. В том числе дистанционно или на дому. Это касается получателей ежемесячных выплат в размере 10 тыс. рублей по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства первой группы. С учётом районных коэффициентов в Хабаровском крае размер выплаты составляет от 12 000 ₽ до 16 000 ₽, в зависимости от района проживания.
Рост больничных и декретных выплат
Для жителей Хабаровского края декретные пособия и выплаты по больничному в 2024 году выросли почти в 1,5 раза. Так, максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности вырос с 83 до 122 тыс. рублей в месяц. Максимальная сумма пособия по беременности и родам увеличилась с 383 тыс. до 565 тыс. рублей. Предельный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих родителей теперь составляет 49 тыс. рублей в месяц против ранее действовавших 33,2 тыс. рублей.
Повышение материнского капитала
С 1 февраля Социальный фонд проиндексировал на 7,5% материнский капитал. Его размер на первого ребенка увеличился на 44 тыс. рублей и составляет 630 967,72 рубля, на второго ребенка увеличился на 58 тыс. рублей и составляет 833 800,37 рубля. Если семья получила материнский капитал и уже потратила часть средств, индексируется только его остаток. Если, например, на сертификате осталось 135 тыс. рублей, то эта сумма будет проиндексирована на 7,5%. Проверить остаток маткапитала можно на портале госуслуг (6+).
Материнский капитал гражданам России
С 1 января 2024 года право на материнский капитал возникает только у родителей, имеющих российское гражданство на момент появления ребенка, который является гражданином Российской Федерации по рождению.
Изменение периода назначения ежемесячной выплаты из материнского капитала
В новом году увеличен период, в течение которого можно обратиться за выплатой из материнского капитала и получить деньги за все время с момента рождения ребенка. Ранее это было возможно в течение первых 3 месяцев с рождения, с 2024 года — в течение полугода после появления ребенка.
Материнский капитал на реконструкцию дома блокированной застройки
В Хабаровском крае семьи могут осуществить за счет средств материнского капитала реконструкцию дома блокированной застройки, в результате которой жилая площадь будет увеличена. Раньше такое улучшение жилищных условий не было предусмотрено, поскольку реконструкция дома неизбежно затрагивала жилищные условия не только семьи с материнским капиталом, но и других владельцев дома.
Материнский капитал на накопительную пенсию отцов
Еще одно нововведение касается отдельных категорий мужчин, у которых возникло право на получение маткапитала. Речь идет об отцах-одиночках, которые воспитывают детей, либо являются единственными усыновителями. С 1 января 2024 года вступил в силу закон, позволяющий им так же, как и матерям, направлять маткапитал на формирование накопительной пенсии.
Расширение проактивных услуг
Проактивный формат предполагает, что жителям края не нужно самостоятельно обращаться за назначением выплаты и предоставлять какие-либо документы. Региональное Отделение Социального фонда будет самостоятельнооформлять меры поддержки на основании данных, которые поступают через систему межведомственного взаимодействия.
С 1 января Региональное Отделение Социального фонда перешло к оформлению жителям Хабаровского края в беззаявительном порядке социальных и страховых пенсий по случаю потери кормильца. Отделение назначает выплаты в течение 5 рабочих дней с момента получения сведений о потере кормильца. Данные будут поступать из ЗАГС.
Также с 2024 года Региональное Отделение Социального фонда приступило оформлению в проактивном формате надбавок к страховой пенсии за стаж работы в районах Крайнего Севера. После принятия решения о перерасчете жители края получат соответствующее сообщение на портале госуслуг или по почте в течение трех рабочих дней.
Повышение требований для пенсии по старости
В 2024 году повышен возраст выхода на пенсию по старости. Для женщин он составляет 58 лет, для мужчин — 63 года.
Также изменились минимальные требования для получения страховой пенсии: нужно — минимум 15 лет стажа и 28,2 пенсионного коэффициента.
Единая цифровая платформа
С нового года Социальный фонд начинает поэтапно запускать единую цифровую платформу, которая будет широко использоваться в социальной сфере для решения различных задач.
Как часть этой большой системы с января начал работать Федеральный реестр нуждающихся. Его данные будут помогать с определением граждан, которым необходима поддержка государства, и, таким образом, более адресно предоставлять помощь. Реестр позволит обеспечивать мерами поддержки такие категории населения, как ветераны труда и ветераны боевых действий, многодетные семьи, дети-сироты, студенты и другие.