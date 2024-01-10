В Волгоградской области спрогнозировали морозы до −23 градусов

В конце недели ожидается самая холодная ночь за последнее время.
По словам синоптика, в Волгоградской области нынешние −10…-12 градусов уже ощущаются как −20. На текущей неделе столбики термометров опустятся еще ниже. 10 января в северных районах похолодает до −17 градусов.
11 января морозы окажутся не такими суровыми. В Волгограде днем прогнозируют −1…-3 градуса, ночью −3…-5. Снегопад продолжится и в среду, и в четверг. Иногда регион будет накрывать мокрый снег.
13 января придет новый этап похолодания. Ночью температура опустится до −19, днем морозы составят −11…-13 градусов. В выходные в северных районах похолодает до −23 градусов. Александр Шувалов отметил, что ночь на воскресенье станет самой холодной за последнее время.
При этом уже в начале следующей недели волгоградцев ждет плюсовая температура. Столбики термометров достигнут +1…+2 градусов.
Синоптик добавил, что сейчас в Волгоградской области температура на 10 градусов ниже нормы. В ближайшее время суровые морозы должны уступить место более мягкому варианту зимы.