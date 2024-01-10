Собянин рассказал о планах строительства дорог в Москве в 2024 году

Мэр подчеркнул, что в 2023 году был успешно завершен ряд мегапроектов, в числе которых новая хордовая магистраль — Московский скоростной диаметр в пределах МКАД. Южное направление МСД было открыто в сентябре 2023 года, оно берет начало у развязки с шоссе Энтузиастов, пересекает Москву-реку по новому мосту в районе Каширского шоссе и выходит на МКАД в районе Варшавского шоссе.