42 несовершеннолетних доставили в полицию в Екатеринбурге

В Отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга сообщили, что целью мероприятий было предупреждение противоправного поведения несовершеннолетних, а также преступлений в отношении подростков. Выявлялись несовершеннолетние, которые в ночное время были вне дома без взрослых.