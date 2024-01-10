42 несовершеннолетних доставили в полицию в Екатеринбурге

По ее итогам в отделы полиции были доставлены 42 несовершеннолетних.
В Отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга сообщили, что целью мероприятий было предупреждение противоправного поведения несовершеннолетних, а также преступлений в отношении подростков. Выявлялись несовершеннолетние, которые в ночное время были вне дома без взрослых.
Проверялись торговые центры, компьютерные клубы, заведения общепита, заброшенные стройки, подъезды, общежития, хостелы и другие места, где собираются подростки. Было проверено более 800 подобных мест.
Выявлены 82 административных нарушения, совершенных взрослыми. Среди них: ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, продажа подросткам алкоголя.
«МК-Урал» ранее писал, что отдельное внимание полицейские уделят детям, стоящим на профилактическом учете, склонным к бродяжничеству.
В рейдах задействованы сотрудники ПДН, ППС, ДПС, а также участковые уполномоченные.