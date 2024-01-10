В Челябинске за сутки нашли свыше 140 дворов, в которые не могут заехать мусоровозы

Такие данные приводит ООО «Центр коммунального сервиса». «За прошедшие сутки в областном центре зарегистрировано более 140 адресов, на которых возникли сложности с проездом. К 50 площадкам не удалось проехать из-за блокирования проезда легковым транспортом», — говорится в комментарии.
Уточняется, что с 4 по 8 января ликвидированы завалы отходов в 534 локациях. «Работа по вывозу твердых коммунальных отходов в Челябинске стабилизирована. Большая часть контейнерных площадок обслуживается в штатном режиме. Наиболее критичные участки сбора ТКО очищены от скопившегося бытового мусора», — следует из отчета регоператора.
Отмечается, что в настоящее время появляются новые проблемные локации, на которых скапливаются бытовые отходы. Список проблемных адресов в ежедневном режиме направляется в административную комиссию Челябинска для принятия мер.
Напомним, сложности с вывозом отходов возникли в конце декабря, когда на регион обрушились сильные снегопады. Межквартальные дороги и дворовые территории, в том числе контейнерные площадки, были сильно заметены снегом, работы по их очистке не везде оперативно проводились.
В ООО «ЦКС» утверждают, что вывоз ТКО осуществляется по мере приведения подъездных путей и самих площадок сбора ТКО в порядок.