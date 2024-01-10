В Челябинске за сутки нашли свыше 140 дворов, в которые не могут заехать мусоровозы

Напомним, сложности с вывозом отходов возникли в конце декабря, когда на регион обрушились сильные снегопады. Межквартальные дороги и дворовые территории, в том числе контейнерные площадки, были сильно заметены снегом, работы по их очистке не везде оперативно проводились.