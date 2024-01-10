В Свердловской области установят сотни новых камер

В Екатеринбурге новые комплексы фотовидеофиксации установят более чем в 50 точках. Появляться на свердловских дорогах камеры будут постепенно до 2026 года, пишет ЕАН.
Устанавливать оборудование будут не только на региональных дорогах и улицах города. Планируется также смонтировать их рядом с пешеходными переходами и местами остановки машин. Также камеры будут появляться в местах с наибольшей аварийностью.
В Свердловской области, напомним, на ремонт дорог выделили еще 273,7 млн рублей. Эти средства пойдут на обновление дорожной сети в четырех муниципалитетах: Богдановиче, Волчанске, Серове и Среднеуральске.