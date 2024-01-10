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В Свердловской области установят сотни новых камер

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 10 января, УралПолит.Ru. В регионе планируют расширять сеть дорожных камер. Региональный минтранс зарезервировал для установки комплексов 301 участок. Это следует из плана развития системы.
Камера
Источник: РИА "Новости"

В Екатеринбурге новые комплексы фотовидеофиксации установят более чем в 50 точках. Появляться на свердловских дорогах камеры будут постепенно до 2026 года, пишет ЕАН.

Устанавливать оборудование будут не только на региональных дорогах и улицах города. Планируется также смонтировать их рядом с пешеходными переходами и местами остановки машин. Также камеры будут появляться в местах с наибольшей аварийностью.

В Свердловской области, напомним, на ремонт дорог выделили еще 273,7 млн рублей. Эти средства пойдут на обновление дорожной сети в четырех муниципалитетах: Богдановиче, Волчанске, Серове и Среднеуральске.

ЖКХ