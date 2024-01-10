В Воронеже дети открыли бизнес по выносу мусора из квартир в период морозов

Юные жители областного центра начали зарабатывать на уборке мусора в период морозов. Фото необычного предложения поделились общественники в одном из местных пабликов.
Цена вопроса, кстати, детская — 20 рублей. За эти деньги юные «операторы по выносу ТБО» готовы быстро избавить жильцов от накопившегося мусора в морозную погоду.
Как отметили в ОНФ, заработок у маленьких предпринимателей неплохой, причем звонки от желающих использовать детский труд поступают постоянно.
Кроме того, доволен и дворник. Пакеты из окон не летаю, и на контейнерной площадке стало чисто.
А ведь если разобраться, то идея действительно гениальная — дети зарабатывают на лени взрослых.