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В Воронеже дети открыли бизнес по выносу мусора из квартир в период морозов

Свидетельством этому стали появляющиеся на подъездах многоэтажек объявления.

Юные жители областного центра начали зарабатывать на уборке мусора в период морозов. Фото необычного предложения поделились общественники в одном из местных пабликов.

Цена вопроса, кстати, детская — 20 рублей. За эти деньги юные «операторы по выносу ТБО» готовы быстро избавить жильцов от накопившегося мусора в морозную погоду.

Как отметили в ОНФ, заработок у маленьких предпринимателей неплохой, причем звонки от желающих использовать детский труд поступают постоянно.

Кроме того, доволен и дворник. Пакеты из окон не летаю, и на контейнерной площадке стало чисто.

А ведь если разобраться, то идея действительно гениальная — дети зарабатывают на лени взрослых.

ЖКХ