В Кузбасс снова придёт сильный ветер

МЧС Кузбасса предупреждает, что в четверг, 11 января, на территории области ночью ожидается усиление ветра до 16−21 м/с (местами порывы до 28 м/с). Днём ветер немного стихнет — до 13−18 м/с (местами порывы до 25 м/с). Возможен мокрый снег.
«На дорогах гололедица и снежные заносы. Не пренебрегайте предупреждениями о непогоде! В случае чрезвычайных происшествий звоните 101 или 112», — напоминаю кузбасские спасатели.
Синоптики добавляют, что неустойчивая погода сохранится на все ближайшие дни: ветреная, снежная, морозная и нет. В ночь на пятницу будет очередное понижение температуры до −15,-20ºС, местами до −25ºС, днём морозно.
В выходные дни температура немного повысится, а с 15 января установятся морозы.