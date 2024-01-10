Кардиолог назвала белорусам три самых вредных привычки для сердца

Российский врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Мария Кириллова назвала три самых вредных привычки для сердца, пишет aif.ru.
Одной из главных привычек каридиолог назвала курение. Она пояснила, что при курении повреждаются сосуды. Это, в свою очередь, приводит к атеросклерозу, к ишемической болезни сердца, к артериальной гипертонии. Еще одной из привычек является неправильное питание.
— В первую очередь — употребление фастфуда и продуктов, содержащих насыщенные жиры и пальмовое масло.
По словам Кирилловой, указанные компоненты (насыщенные жиры и пальмовое масло) могут повысить уровень содержания холестерина, а также сахара в крови. Это, добавляет врач, ведет к ожирению, которое может спровоцировать инфаркт или инсульт.
Третьей вредной привычкой для сердца врач назвала алкоголь, подчеркнув, что его безопасной доли нет. Она добавила, что употребление спиртных напитков вызывает повышение артериального давление, нарушает ритм сердца. Кардиолог обратила внимание на то, что самым частым и опасным нарушением ритма являются мерцательная аритмия, приводящая к образованию тромбов.