Кардиолог назвала белорусам три самых вредных привычки для сердца

Одной из главных привычек каридиолог назвала курение. Она пояснила, что при курении повреждаются сосуды. Это, в свою очередь, приводит к атеросклерозу, к ишемической болезни сердца, к артериальной гипертонии. Еще одной из привычек является неправильное питание.