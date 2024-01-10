В красноярском аэропорту на 11 часов задержали вылет рейса в Таиланд

Рейс в Бангкок задержали почти на 11 часов — вместо 3:20 он, ориентировочно, вылетит в 14:05. Также более 10 часов провели в аэропорту пассажиры, которые планировали вылететь на Пхукет. Самолет вылетел в 5:49 вместо 19:00. Далеко не все пассажиры остались довольны предоставленным им сервисом, отметили в Роспотребнадзоре.
В надзорном ведомстве напомнили, что при задержке рейса пассажиры имеют право отказаться от полета, даже если билет «невозвратный». Также он имеет право потребовать у авиакомпании возместить убытки и компенсировать моральный вред. Для этого необходимо передать представителям перевозчика претензию и приложить все документы, подтверждающие понесенные убытки. С перевозчика можно потребовать также штраф за просрочку доставки — она установлена в размере 25% от МРОТ за каждый час, но не должна быть более 50% от стоимости билета.
Пассажиры при этом имеют право на бесплатное пользование камерой хранения багажа, горячее питание, прохладительные напитки, а также предоставление возможности совершить 2 телефонных звонка. Семьям с детьми до 7 лет должны предоставить место в комнате матери и ребенка, а при задержке рейса на более чем 8 часов днем или 6 часов ночью пасажиров обязаны разместить в гостинице с предоставлением бесплатного трансфера.
В Роспотребнадзоре напомнили, что готовы помочь защитить интересы пассажиров. Для этого можно позвонить по телефону «горячей линии» Управления Роспотребнадзора
Напомним, в декабре более чем на 13 часов задержали рейс на Пхукет (Королевство Таиланд). В «Аэрофлоте» тогда объяснили, что задержка была по техническим причинам.