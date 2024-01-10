В красноярском аэропорту на 11 часов задержали вылет рейса в Таиланд

В надзорном ведомстве напомнили, что при задержке рейса пассажиры имеют право отказаться от полета, даже если билет «невозвратный». Также он имеет право потребовать у авиакомпании возместить убытки и компенсировать моральный вред. Для этого необходимо передать представителям перевозчика претензию и приложить все документы, подтверждающие понесенные убытки. С перевозчика можно потребовать также штраф за просрочку доставки — она установлена в размере 25% от МРОТ за каждый час, но не должна быть более 50% от стоимости билета.