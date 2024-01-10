Штрафы за безбилетный проезд в поездах из Петербурга выросли с января

С начала января 2024 года увеличили размер штрафов за безбилетный проезд в пригородных поездах. В зависимости от региона, где нашли «зайца», сумма санкции будет разная. Для пассажиров, которых поймали в электричке категории «Стандарт» без билета на территории Петербурга, штраф составит 1 125 рублей, а на территории Ленобласти — 1 515 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе «Северо-Западной пригородной пассажирской компании».