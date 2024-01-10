Штрафы за безбилетный проезд в поездах из Петербурга выросли с января

С начала января 2024 года увеличили размер штрафов за безбилетный проезд в пригородных поездах. В зависимости от региона, где нашли «зайца», сумма санкции будет разная. Для пассажиров, которых поймали в электричке категории «Стандарт» без билета на территории Петербурга, штраф составит 1 125 рублей, а на территории Ленобласти — 1 515 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе «Северо-Западной пригородной пассажирской компании».
— Размер штрафа за отказ от приобретения проездного документа в электропоездах категории «Ласточка» на территории Петербурга составит 1 340 рублей, в Ленобласти — 1 790 рублей.
После того, как «зайца» поймали, сотрудник компании составит акт о безбилетном проезде в двух экземплярах, один из которого останется у пассажира. Затем человека высадят из поезда на ближайшей станции или остановочном пункте.
— Во избежание конфликтных ситуаций приобретайте билет в пригородной билетной кассе на станции отправления, в терминалах самообслуживания, а также через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», — обратились в пресс-службе к пассажирам.