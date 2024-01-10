В Пермском крае предстоящая ночь ожидается очень холодной

«Потепление до −18…-15 градусов в южной части Пермского края и Перми можно ожидать в ночь на пятницу, 12 января, когда с центра Европейской части России на Среднюю Волгу выйдет циклон, его зона осадков доберется до Пермского края», — уточняют в ГИС центре ПГНИУ.