В Пермском крае предстоящая ночь ожидается очень холодной

Пермские синоптики предупреждают о дальнейшем понижении температуры воздуха. ГИС центр ПГНИУ прогнозирует дальнейшее похолодание в ночь на четверг, 11 января.
В Перми при возможном прояснении температура воздуха опустится до −30…-28 градусов, на юге и востоке Прикамья до −35 градусов.
«Потепление до −18…-15 градусов в южной части Пермского края и Перми можно ожидать в ночь на пятницу, 12 января, когда с центра Европейской части России на Среднюю Волгу выйдет циклон, его зона осадков доберется до Пермского края», — уточняют в ГИС центре ПГНИУ.