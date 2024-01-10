Сотрудники скорой объяснили, почему у ледяной горки умер кемеровчанин

Представители Кузбасской скорой помощи объяснили, почему умер пожилой мужчина у кемеровской ледяной горки. Смерть настигла его 8 января в Рудничном районе рядом с ТЦ «Радуга».
Накануне в соцсетях появилась жалоба от кемеровского подростка, который рассказал о случившемся и посчитал, что мужчине не достаточно помогли: «Один из нас побежал делать первую помощь, пока остальные успокаивали детей и вызывали скорую. Скорая приехала через 15 минут, приехала без мигалок. Там были два молодых специалиста, которые шли спокойно. Они откачивали мужчину и давали кислород, но его не удалось спасти. Также врачи не спросили, что мы с ним делали и как ему помогали».
Сотрудники кузбасской скорой помощи ответили, что бригада приехала на место за 11 минут и что всё было сделано правильно: «По прибытию бригады СМП на адрес вызова была констатирована клиническая смерть, реанимационные мероприятия, проведённые в полном объёме в течение 30 мин, были безуспешны. Родственникам приносим соболезнования в связи с утратой близкого человека».