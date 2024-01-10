Сотрудники скорой объяснили, почему у ледяной горки умер кемеровчанин

Накануне в соцсетях появилась жалоба от кемеровского подростка, который рассказал о случившемся и посчитал, что мужчине не достаточно помогли: «Один из нас побежал делать первую помощь, пока остальные успокаивали детей и вызывали скорую. Скорая приехала через 15 минут, приехала без мигалок. Там были два молодых специалиста, которые шли спокойно. Они откачивали мужчину и давали кислород, но его не удалось спасти. Также врачи не спросили, что мы с ним делали и как ему помогали».