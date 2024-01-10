В родном городе найден не был: завершились поиски без вести пропавшего в Черемхово 16-летнего подростка

— Может находиться в вашем городе, — ориентировки с такой подписью распространяли в пабликах Иркутска в начале января. На фото — улыбающийся подросток с карими глазами и темными волосами. Согласно информации волонтеров поискового отряда «ЛизаАлерт», школьник 2007 года рождения пропал без вести в Черемхово. В последний раз его видели 26 декабря 2023 года, после чего на связь тот не выходил.