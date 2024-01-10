В родном городе найден не был: завершились поиски без вести пропавшего в Черемхово 16-летнего подростка

— Может находиться в вашем городе, — ориентировки с такой подписью распространяли в пабликах Иркутска в начале января. На фото — улыбающийся подросток с карими глазами и темными волосами. Согласно информации волонтеров поискового отряда «ЛизаАлерт», школьник 2007 года рождения пропал без вести в Черемхово. В последний раз его видели 26 декабря 2023 года, после чего на связь тот не выходил.
Как стало известно корреспонденту КП-Иркутск, 16-летний парень самовольно покинул местный центр помощи детям. В день исчезновения был одет в коричневый спортивный костюм и белые кроссовки. Также в качестве примет подростка, обратившиеся в полицию взрослые, назвали рост 164 сантиметра и нормальное телосложение.
Таким образом, поиски несовершеннолетнего проходили не только в родном Черемхово, но и в других городах Приангарья. К работе правоохранителей вскоре подключились и добровольцы. В итоге спустя больше 10 дней воспитанника центра нашли. Все это время он находился в Иркутске.
— Жив, здоров, — заключили в пресс-службе регионального Главка МВД.