Главный нарколог Свердловской области выступил за полный запрет вейпов

По словам врача, вейпы в регионе очень популярны у детей. Они отчасти заменили собой слабоалкогольные напитки. При этом такие электронные устройства опасны из-за содержания в паре этиленгликоля.
«Он [этиленгликоль, Прим. ред.] вреден для легочной ткани. Он не токсичен, но сам по себе приводит к изменениям легочной ткани, из-за этого быстро развиваются эмфиземы и другие заболевания легких», — отметил Олег Забродин.
Кроме того, из-за того, что один вейп часто используют сразу несколько человек, прибор является средством переноса различных инфекций.
По мнению главного нарколога региона, вейпы скоро исчезнут. Произойдет это по двум причинам: устройства вскоре запретят, кроме того, их использование обходится очень дорого.
Вице-премьер Татьяна Голикова поручила Роспотребнадзору усилить контроль за продажей вейпов, напоминает телеканал 360. Ведомство будет ежемесячно отчитываться о мерах по устранению нарушений, обнаруженных в ходе проверок точек торговли такой продукцией.