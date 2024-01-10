Главный нарколог Свердловской области выступил за полный запрет вейпов

«Он [этиленгликоль, Прим. ред.] вреден для легочной ткани. Он не токсичен, но сам по себе приводит к изменениям легочной ткани, из-за этого быстро развиваются эмфиземы и другие заболевания легких», — отметил Олег Забродин.