Ливни и морозы до 32 градусов спрогнозировали в Казахстане

В ближайшие три дня, с 11 по 13 января, по Казахстану ожидается неустойчивая погода. Синоптики предупредили о морозах, осадках и гололеде, передает NUR.KZ со ссылкой на «Казгидромет».