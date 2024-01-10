Ливни и морозы до 32 градусов спрогнозировали в Казахстане

Как сообщают метеорологи, быстрая смена барических образований обусловит неустойчивую погоду по всему Казахстану.
«Если в северных регионах снежная, ветреная погода сменится прояснениями и кратковременными морозами, то в южных регионах ожидаются сильные осадки, переходящие в снег», — отметили специалисты.
При этом подчеркивается, что из-за кратковременных скачков температуры воздуха может образоваться гололед.
По данным синоптиков, морозы больше всего ощутят жители западных регионов — 11 и 13 января, а северных регионов — 11 и 12 января, здесь столбики термометров ночью опустятся до −20…-32 градусов.
Напомним, на сегодняшний день в ряде регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение: во многих областях ожидаются осадки, метель, гололед.
Как не получить травмы при гололеде?
Гололед — это слой льда, образующийся после дождя из-за снижения температуры или резкого похолодания талого снега. При неосторожном поведении во время гололеда очень легко получить довольно серьезную травму.
Как обезопасить себя в таких условиях, объяснили сотрудники одного из ДЧС Казахстана на своем официальном сайте.
Так, если вы не хотите пострадать во время гололеда, следуйте следующим правилам:
- выбирайте нескользящую обувь с мелкими узорами на подошве, не носите обувь на высоком каблуке;
- будьте осторожны в местах перехода на другую сторону дороги, не спешите, не бегайте;
- внимательно смотрите себе под ноги, старайтесь обходить опасные места (замерзшие лужи, склоны лестницы
и т. п.);
- если нет возможности обойти ледяную землю, пройдите по льду короткими шагами как лыжник;
- ходите медленно, ноги слегка расслабьте в коленях.
Помните, что при получении травмы необходимо обязательно обратиться в службу скорой помощи.
Автомобилистам в условиях гололеда рекомендуется:
- меняйте колеса автомобиля на зимние шины;
- не забывайте подавать соответствующие сигналы при движении, повороте или остановке автомобиля;
- соблюдайте безопасное расстояние между автомобилями.
Следует помнить, что водитель должен уступать людям, которые переходят дорогу, а пешеходы обязаны проходить в специально отведенных для этого местах с максимальной осторожностью.