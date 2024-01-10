Известный спортивный журналист скончался в Екатеринбурге

«Меньше чем полгода назад мы поздравляли Альберта Ивановича с 95-летием. Было очень радостно слышать его — бодр, весел, разговорчив, весь в предвкушении встречи с друзьями, коллегами, родными. И было немного тревожно — возраст-то ох какой почтенный. Но Альберт Иванович сообщал всем поздравлявшим: мы еще на моем столетии погуляем, обещаю. Не погуляем», — написала она в соцсетях.
В городской газете Чудиновских проработал с 1957 по 2017 год, 60 лет. Главной его темой был спорт, также он писал о кино и театре. Чудиновских был старейшим членом Союза журналистов в регионе, куда вступил в 1957 году, являлся ветераном Великой Отечественной войны и ветераном труда. В 1998 году указом президента России он был удостоен почетного звания «Заслуженный работник культуры Российской Федерации», награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Редакция ЕАН выражает соболезнования родным и близким Альберта Чудиновских.
Напомним, в конце декабря в Челябинске умер известный журналист и редактор Александр Драгунов. Он более 40 лет работал в средствах массовой информации. Свою карьеру он начал в газете «Саткинский рабочий», где запомнился читателям яркими, интересными материалами. Затем Драгунов возглавлял ведущие издания Челябинской области — «Комсомолец», «Вечерний Челябинск», «Южноуральскую панораму». Также он был заведующим кафедрой периодической печати на факультете журналистики ЮУрГУ.