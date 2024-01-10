Известный спортивный журналист скончался в Екатеринбурге

«Меньше чем полгода назад мы поздравляли Альберта Ивановича с 95-летием. Было очень радостно слышать его — бодр, весел, разговорчив, весь в предвкушении встречи с друзьями, коллегами, родными. И было немного тревожно — возраст-то ох какой почтенный. Но Альберт Иванович сообщал всем поздравлявшим: мы еще на моем столетии погуляем, обещаю. Не погуляем», — написала она в соцсетях.