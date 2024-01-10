Онлайн или офлайн: переведут ли школьников Самарской области на дистанционное обучение из-за морозов

В Самарской области уже во второй раз за зиму ударил сильный мороз. Объявлено штормовое предупреждение — с 10 по 14 января 2024 года местами в регионе сохранится аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 9 градусов. Родители снова взволнованны — отпускать ли детей при такой погоде в школу. Рассказываем про дистанционное обучение в школах Самары в январе 2024 года, могут ли отправить детей учиться дома из-за морозов.