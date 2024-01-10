Онлайн или офлайн: переведут ли школьников Самарской области на дистанционное обучение из-за морозов

В Самарской области уже во второй раз за зиму ударил сильный мороз. Объявлено штормовое предупреждение — с 10 по 14 января 2024 года местами в регионе сохранится аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 9 градусов. Родители снова взволнованны — отпускать ли детей при такой погоде в школу. Рассказываем про дистанционное обучение в школах Самары в январе 2024 года, могут ли отправить детей учиться дома из-за морозов.
Кто принимает решение об отмене занятий в школах в мороз
В новом году протокол обучения в таких случаях в Самарской области не изменился. По-прежнему при сильных морозах решение об отмене очного формата занятий в образовательных учреждениях будут принимать руководители школ на основании официальных прогнозов погоды.
Условия отмены очных занятий
Критерии для отмены занятий с прошлого года не изменились. Для учеников начальных классов (1−4 классы) — при температуре ниже −25 градусов, для классов с 1-го по 8-й — при понижении до −27 градусов и для всех классов — при −30 градусов и ниже. Решение об отмене занятий должны сообщить родителям через классных руководителей вечером накануне учебного дня.
Если из-за погодных условий очные занятия решат отменить, то учеба будет дистанционной. Для всех тех, кто все же придет в школу, будут организованы уроки и питание.
Согласно сводке от Приволжского УГМС, на текущей рабочей неделе температура воздуха днем составит −15…-21 градусов, однако ночью местами по области может похолодать до −30 градусов. При таких погодных условиях последнее слово остается за руководством школ.