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Воронежский ЗАГС назвал самое популярное мужское имя 2023 года

Воронежский ЗАГС опубликовал десятку самых популярных имен мальчиков за минувший год.
Воронежский ЗАГС назвал самое популярное мужское имя 2023 года
Источник: Freepik

Так, в этот список вошли Михаил, Артем, Александр, Матвей, Максим, Дмитрий, Тимофей, Кирилл и Илья.

Как отметили сотрудники учреждения, на протяжении 12 лет имя Артем занимало первою строчку рейтинга — сейчас же эстафету победителя перехватил Михаил.

Воронежских малышек в прошлом году чаще всего называли София, Варвара, Мария, Анна, Ева, Виктория, Полина, Василиса, Александра и Ксения. Реже можно было встретить Арину, Дарью Валерию, Милану, Елизавету, Ульяну, Анастасию.

Новорожденные мальчики также часто получали имена Мирон, Никита, Арсений, Константин, Ярослав, Марк и Егор.

В то же время в топ редких имен попали Ариана, Евдокия, Агафья, Лариса, Ефросинья, Марфа, Феврония, Анольд, Лаврентий, Стефан, Августин, Камиль и Юлий.