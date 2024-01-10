Воронежский ЗАГС назвал самое популярное мужское имя 2023 года

Воронежских малышек в прошлом году чаще всего называли София, Варвара, Мария, Анна, Ева, Виктория, Полина, Василиса, Александра и Ксения. Реже можно было встретить Арину, Дарью Валерию, Милану, Елизавету, Ульяну, Анастасию.