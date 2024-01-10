Воронежский ЗАГС назвал самое популярное мужское имя 2023 года

Так, в этот список вошли Михаил, Артем, Александр, Матвей, Максим, Дмитрий, Тимофей, Кирилл и Илья.
Как отметили сотрудники учреждения, на протяжении 12 лет имя Артем занимало первою строчку рейтинга — сейчас же эстафету победителя перехватил Михаил.
Воронежских малышек в прошлом году чаще всего называли София, Варвара, Мария, Анна, Ева, Виктория, Полина, Василиса, Александра и Ксения. Реже можно было встретить Арину, Дарью Валерию, Милану, Елизавету, Ульяну, Анастасию.
Новорожденные мальчики также часто получали имена Мирон, Никита, Арсений, Константин, Ярослав, Марк и Егор.
В то же время в топ редких имен попали Ариана, Евдокия, Агафья, Лариса, Ефросинья, Марфа, Феврония, Анольд, Лаврентий, Стефан, Августин, Камиль и Юлий.