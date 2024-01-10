Концерты, кинопоказы, выставки: москвичи выбрали мероприятия на Северном речном вокзале в 2024 году

Москвичи могли выбрать до пяти вариантов из 10 представленных, а также предложить свои идеи. В списке основных предпочтений — концерты (16 процентов голосов), кинопоказы (более 13 процентов) и выставки (около 13 процентов). За специальные развлекательные мероприятия для детей проголосовали 11 процентов участников. Спортивные и танцевальные тренировки, а также творческие мастер-классы набрали по 10 процентов голосов. За организацию творческих встреч с известными людьми высказались восемь процентов участников, лекций, конференций, семинаров, квизов — пять процентов, презентаций книг — три процента. Свыше 1,7 тысячи москвичей предложили свой вариант ответа.