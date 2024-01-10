Концерты, кинопоказы, выставки: москвичи выбрали мероприятия на Северном речном вокзале в 2024 году

В проекте «Активный гражданин» завершилось голосование, участники которого выбирали, какие мероприятия пройдут на Северном речном вокзале в 2024 году. Свое мнение высказали более 250 тысяч горожан.
Москвичи могли выбрать до пяти вариантов из 10 представленных, а также предложить свои идеи. В списке основных предпочтений — концерты (16 процентов голосов), кинопоказы (более 13 процентов) и выставки (около 13 процентов). За специальные развлекательные мероприятия для детей проголосовали 11 процентов участников. Спортивные и танцевальные тренировки, а также творческие мастер-классы набрали по 10 процентов голосов. За организацию творческих встреч с известными людьми высказались восемь процентов участников, лекций, конференций, семинаров, квизов — пять процентов, презентаций книг — три процента. Свыше 1,7 тысячи москвичей предложили свой вариант ответа.
«После реставрации Северный речной вокзал стал одним из самых популярных мест отдыха в городе. В 2023 году на его территории прошло более 320 мероприятий, их посетили свыше 2,7 миллиона человек. Концерты, спортивные фестивали, лекции и творческие мастер-классы, занятия танцами, йогой и праздники для детей — все это привлекает сюда москвичей и гостей столицы. В новом году мы продолжим развивать инфраструктуру вокзала с учетом пожеланий горожан и будем повышать комфорт для посетителей, как поручил Сергей Собянин», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Проект «Активный гражданин» работает с 2014 года. За это время к нему присоединились более 6,7 миллиона человек, всего прошло более шести тысяч голосований. Решения, поддержанные большинством участников, реализуют в городе. Их можно увидеть на онлайн-карте и оценить в рубрике «Пульс столицы». Проект развивают Департамент информационных технологий города Москвы и ГКУ «Новые технологии управления».
Использование цифровых технологий для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».