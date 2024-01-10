В Волгоградской области с 1 января 2024 года увеличились тарифы на капремонт

Соответствующее постановление подписали еще в октябре 2023 года.
В Волгоградской области плата за капитальный ремонт за 1 кв. м выросла на 0,72 ₽ В 2024 году она составила 8,74 ₽ за 1 кв. м. Первые квитанции с новыми тарифами волгоградцы получат в феврале.
В Волгоградской области предложили примерные расчеты для собственников квартир:
капремонт для владельцев однокомнатных квартир площадью 35 кв. м подорожает на 25,2 ₽, двухкомнатных квартир площадью 50 кв. м — на 36 ₽, трехкомнатных квартир площадью 65 кв. м — на 46,8 ₽
Тарифы на капитальный ремонт меняют во всех регионах России каждый год. В Волгоградской области предел повышения ЖКУ установлен на 11,8%. В среднем плата за коммунальные услуги для волгоградцев вырастет на 9,8%.