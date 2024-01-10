Власти Китая рассказали о взломе iPhone

«Наш метод повышает эффективность и точность при раскрытии дел и предотвращает распространение неуместных файлов, а также потенциальное дурное влияние», — сообщили в полиции. Также стало известно, что новый способ уже привел к задержаниям. Журналисты Bloomberg обратились в Apple, но представители компании не ответили на запрос.