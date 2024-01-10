Власти Советска рассказали, как подготовились к ежегодным разливам Немана

«Набережная выполнена по проектно-сметной документации, которая прошла государственную экспертизу, за работами следили сотрудники строительного контроля, — рассказали в пресс-службе, отвечая на вопрос одного из подписчиков “Нового Калининграда”. — Нарушений норм строительства и проблем с системой водоотведения нет. Исторически ежегодно происходит сезонный разлив реки, поэтому набережная выполнена в два уровня с условием разлива».