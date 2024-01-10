Народные приметы на 11 января: чего нельзя делать, чтобы не было беды

11 января на Руси называли Страшным днем, связывая его с активностью потусторонних сил. Наши предки верили, что нечистая может проникнуть в дом и лишить всю семью покоя и здоровья. Также считалось, что злые духи могут прицепиться к человеку на улице с наступлением сумерек. Чтобы обезопасить себя и близких от неприятного и опасного соседства, люди в старину старались соблюдать ряд правил и запретов. Некоторые из них дошли до наших дней.
Народные приметы на 11 января: что нельзя делать
Поскольку больше всего наши предки опасались встречи с нечистой, 11 января они избегали бранных слов и ссор. Существовало поверье, что злые духи слетаются к тем, кто сквернословит и ругается. Они обязательно прицепятся к человеку, который не следит за языком или распускает руки.
Если вы хотите выяснить с кем-то отношения, будьте готовы к масштабному конфликту. Даже пустяковый спор может положить начало вражде. Помириться с оппонентом будет практически невозможно, не удивляйтесь, если вы прекратите общение с ним навсегда.
Лучше не проводить этот день в одиночестве. Так вырастет риск встречи с нечистью. Она может овладеть разумом человека, если он не найдет себе компанию 11 января. Во всяком случае, так говорили наши предки.
Улицы, а особенно перекрестки, представлялись жителям далекой старины особенно опасными в Страшный день. По этой причине они могли и вовсе не выходить из дома без острой необходимости. Детей они совсем не выпускали в течение суток, да и без присмотра старались не оставлять.
Дата считается неблагоприятной для начала новых дел. Все, за что человек возьмется, будет получаться плохо, принесет лишь финансовые потери и разочарования.
Избегайте сплетен и жалоб. Никому не рассказывайте о своих проблемах, окружающие не помогут их решить, а негатива в вашей жизни станет только больше.
Народные приметы на 11 января: что можно делать
11 января — один из тех дней, когда ни в коем случае нельзя надолго оставаться в одиночестве. поэтому наши предки всеми силами стремились либо отправиться в гости, либо встретиться с кем-то в людном месте. Наличие общества, согласно поверьям, должно было уберечь их от нечисти.
Чтобы избежать неприятностей, в старину было принято проводить специальные обряды. Очень часто для проведения ритуалов использовался огонь.
Молодые девушки и парни использовали это время для того, чтобы узнать о будущем. Некоторые гадания из глубины веков дошли до наших дней.
Одним из самых известных (и самых страшных) способов выяснить, с кем сведет красавицу судьба, является создание зеркального «коридора». Для этого нужно в одиночестве отправиться в баню в простой рубахе, распустить волосы, поставить зеркала друг напротив друга и по бокам от них расположить зажженные свечи. Гадающая должна смотреть в «галерею» отражений и звать суженого. На Руси верили, что в зеркале девушка увидит будущего мужа. При этом, как только ей удастся рассмотреть человека, нужно крикнуть «Чур меня». Иначе можно сойти с ума или даже погибнуть. Во всяком случае, так говорили в старину.
Тем, кто проводит ночь в гостях, можно попробовать увидеть суженого во сне. Для этого девушка, оказавшись в постели, трижды произносит фразу «Сплю на новом месте, приснись жених невесте».
Не менее известным является и гадание на предметах. Для этого можно собраться с подругами или родственницами. Один человек раскладывает в обувь или мешки различные вещи, а гадающие выбирают их случайным образом. Если девушке попадется сахар, ее ждет сладкая жизнь, зола — бедность, лук — слезы. Больше всего радовались найденному кольцу, ведь оно сулило скорое замужество.
Можно погадать и при помощи простой бумаги. Нужно смять лист, положить на тарелку и поджечь. Когда огонь погаснет, следует поставить рядом с остатками бумаги свечу таким образом, чтобы получилась тень на стене: получившийся образ нужно внимательно рассмотреть и понять, что он вам напоминает.
Приметы о погоде на 11 января
Безоблачное небо в сочетании с сильным ветром, согласно наблюдениям наших предков, предвещает суровые морозы. На похолодание указывают и яркие звезды в ночное время.
Туман или небольшой снег в этот день в старину было принято трактовать как обещание теплого лета и хорошего урожая.
Именинники 11 января
11 января именины отмечают Иван, Вениамин, Марк, Георгий, Анна и Варвара. Также поздравить нужно Евдокию.