Народные приметы на 11 января: чего нельзя делать, чтобы не было беды

Одним из самых известных (и самых страшных) способов выяснить, с кем сведет красавицу судьба, является создание зеркального «коридора». Для этого нужно в одиночестве отправиться в баню в простой рубахе, распустить волосы, поставить зеркала друг напротив друга и по бокам от них расположить зажженные свечи. Гадающая должна смотреть в «галерею» отражений и звать суженого. На Руси верили, что в зеркале девушка увидит будущего мужа. При этом, как только ей удастся рассмотреть человека, нужно крикнуть «Чур меня». Иначе можно сойти с ума или даже погибнуть. Во всяком случае, так говорили в старину.