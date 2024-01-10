Снегопад и метель: в Омске готовятся к очередной волне непогоды

По информации мэрии Омска, днём на дорогах города будет задействовано 40 единиц техники для вывоза снега. До вечера на дорогах будут работать более 100 спецмашин. Кроме того, в ручном режиме будут работать порядка 100 рабочих. Они должны будут очищать пешеходные зоны и заездные карманы на остановках.