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Снегопад и метель: в Омске готовятся к очередной волне непогоды

Дорожники продолжают вывозить снег и чистить улицы.
Сейчас в Ричмонде: +12° 8 м/с 62% 738 мм рт. ст. +8°
Источник: Om1.ru

В Омске во второй половине дня ожидается ухудшение погоды. По данным синоптиков, в город придут осадки и сильный порывистый ветер.

По информации мэрии Омска, днём на дорогах города будет задействовано 40 единиц техники для вывоза снега. До вечера на дорогах будут работать более 100 спецмашин. Кроме того, в ручном режиме будут работать порядка 100 рабочих. Они должны будут очищать пешеходные зоны и заездные карманы на остановках.

Ранее из-за непогоды в Омской области ввели ограничение на движение по трассам.