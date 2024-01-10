Названо примерное количество кошек и собак в Башкирии

Говоря о путях снижения безнадзорных животных, Азат Зиганшин назвал следующие: идентификация животных, разъяснительная работа с владельцами, стерилизация, создание приютов и другие. Он отметил, что одна пара собак и их потомство, при условии бесконтрольного размножения, могут произвести до 60 млн особей за 10 лет, а кошки — до 80 млн.