Названо примерное количество кошек и собак в Башкирии

Об этом на заседании комитета Госсобрания по аграрным вопросам, экологии и природопользованию сообщил председатель республиканского госкомитета по ветеринарии Азат Зиганшин.
По словам Азата Зиганшина, точное количество этих животных, включая безнадзорных, определить трудно. Причины этого — отсутствие строгого поголовного учета и чипирования, переход животных из одной категории в другую (домашние животные оказываются на улице, а безнадзорные, напротив, находят хозяев). Руководитель ведомства назвал статистику по отлову бездомных собак и кошек — в среднем это 17 тыс. особей ежегодно (последние 2−3 года).
Говоря о путях снижения безнадзорных животных, Азат Зиганшин назвал следующие: идентификация животных, разъяснительная работа с владельцами, стерилизация, создание приютов и другие. Он отметил, что одна пара собак и их потомство, при условии бесконтрольного размножения, могут произвести до 60 млн особей за 10 лет, а кошки — до 80 млн.