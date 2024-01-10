Из-за метели и гололеда закрыли четыре федеральные трассы в Омской области

Речь идет об автодорогах до Тюмени, Челябинска, Черлака, а также Южном обходе Омска.
Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области, запрет действует на такси, пассажирские автобусы и негабаритный транспорт. То есть, проехать по этим трассам на личном автомобиле можно.
Ограничение введено из-за метели, сильного ветра и снижения видимости.
«Ориентировочное время окончания ограничения 10 января в 20 часов (время местное) и может быть изменено по причине продолжения действий неблагоприятных погодных условий», — добавили в пресс-службе ведомства.
Кроме того, аналогичное ограничение ввели на региональных и межмуниципальных дорогах Омской области ориентировочно до 21:00 10 января.
Ранее мы писали, что синоптики предупреждали омичей о штормовом ветре до 25 м/с 10 января, а также в ночь на 11 января. Еще прогноз обещал снежные заносы на дорогах.
Также мы сообщали, что в ближайшие несколько суток после праздничных каниул в Омской области ожидается неустойчивая погода.