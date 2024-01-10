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Из-за метели и гололеда закрыли четыре федеральные трассы в Омской области

Четыре участка федеральных трасс закрыли в Омской области из-за погодных условий с 11:00 10 января.
Сейчас в Ричмонде: +12° 8 м/с 62% 738 мм рт. ст. +8°

Речь идет об автодорогах до Тюмени, Челябинска, Черлака, а также Южном обходе Омска.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области, запрет действует на такси, пассажирские автобусы и негабаритный транспорт. То есть, проехать по этим трассам на личном автомобиле можно.

Ограничение введено из-за метели, сильного ветра и снижения видимости.

«Ориентировочное время окончания ограничения 10 января в 20 часов (время местное) и может быть изменено по причине продолжения действий неблагоприятных погодных условий», — добавили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, аналогичное ограничение ввели на региональных и межмуниципальных дорогах Омской области ориентировочно до 21:00 10 января.

Ранее мы писали, что синоптики предупреждали омичей о штормовом ветре до 25 м/с 10 января, а также в ночь на 11 января. Еще прогноз обещал снежные заносы на дорогах.

Также мы сообщали, что в ближайшие несколько суток после праздничных каниул в Омской области ожидается неустойчивая погода.